Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.579,32 +0,50% +8,78% Stoxx50 3.178,34 +0,51% +5,57% DAX 13.167,54 +0,83% +14,69% FTSE 7.411,34 +0,30% +3,76% CAC 5.366,15 +0,48% +10,36% DJIA 23.608,85 +0,76% +19,46% S&P-500 2.599,40 +0,67% +16,11% Nasdaq-Comp. 6.859,20 +1,01% +27,42% Nasdaq-100 6.377,60 +1,09% +31,13% Nikkei-225 22.416,48 +0,70% +17,28% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,1 +23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,69 56,42 +0,5% 0,27 -0,5% Brent/ICE 62,48 62,22 +0,4% 0,26 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.281,95 1.275,40 +0,5% +6,55 +11,3% Silber (Spot) 17,00 16,93 +0,4% +0,07 +6,7% Platin (Spot) 933,15 923,50 +1,0% +9,65 +3,3% Kupfer-Future 3,12 3,09 +1,0% +0,03 +23,7%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street steuert mit neuen Rekorden Richtung Thanksgiving am Donnerstag. Sowohl der marktbreite S&P-500 als auch der technologielastige Nasdaq-Composite markieren Allzeithochs, mit etwas zeitlichem Abstand folgt auch der Dow-Jones-Index. Im Oktober wurden in den USA mehr Bestandsimmobilien veräußert als vorhergesagt. Zugleich kletterten die aufgerufenen Preise auf Jahressicht den 68. Monat in Folge. Die Aktien von Time Warner und AT&T stehen im Blickpunkt des Interesses. Die Übernahme des US-Medienunternehmens durch den Telekommunikationskonzern steht durch eine Klage des US-Justizministeriums auf der Kippe. Die Aktie von Time Warner legt 2,0 Prozent zu, die Papiere von AT&T verlieren 0,5 Prozent. Lowe's geben nach Zahlenausweis 0,8 Prozent ab. Analysten zeigen sich mit dem Ausblick auf das vierte Quartal aber wenig begeistert. Urban Outfitters gewinnen 4,2 Prozent. Der Bekleidungshersteller hat mit den Geschäftszahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Aktie des Gemischtwarenhändlers Dollar Tree steigt nach Zahlenausweis über Markterwartung um 2,1 Prozent. Medtronic hat Umsatz und Ergebnisprognosen übertroffen. Die Aktie steigt um 5,3 Prozent. Bei dem Softwareanbieter Intuit fiel das Ergebnis besser aus als gedacht, während der Ausblick enttäuschte. Die Aktie gibt um 3,1 Prozent nach. Die Titel des Chipherstellers Analog Devices fallen nach positivem Zahlenvorlage um 3,3 Prozent - der Ausblick enttäuscht. Palo Alto Networks verteuern sich nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 6,2 Prozent. Campbell Soup stürzen um 7,6 Prozent ab. Das Ergebnis des Dosensuppenherstellers litt unter gestiegenen Kosten. Nach einer Gewinnwarnung brechen Signet Jewelers um über 27 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Nach einer etwas leichteren Eröffnung drehte der DAX schnell ins Plus und markierte er den höchsten Stand seit dem 10. November. Gestützt wurde die Stimmung unter anderem vom Euro, der mit einem Stand von 1,1744 Dollar die Verluste vom Vortag nicht aufholen konnte und damit die exportorientierten Titel wie die Autos nach oben trieb. Keinen großen Einfluss hatte die unsichere politische Lage in Deutschland. Kräftige Nachfrage gab es nach deutschen Autowerten. Nachrichtlicher Auslöser sei die erhöhte Umsatzprognose von VW vom Vortag. Daimler stiegen um 1,6 Prozent, VW zogen um 3 Prozent an, BMW gewannen 1,9 Prozent. Der Auto-Subindex im Stoxx-600 schloss 1,3 Prozent im Plus. Übertroffen wurde er noch von den Technologiewerten mit einem Plus von 1,5 Prozent. An der Spitze der DAX-Gewinner lagen Infineon, die um 3,3 Prozent stiegen. Für RWE ging es nach dem kräftigen Plus am Vortag nun wieder um 1,9 Prozent nach unten. Die Grünen sorgten erneut für schlechte Stimmung, hieß es. Auch nach dem Scheitern des Jamaika-Bündnisses wollen sie einen Beschlussantrag zum Kohleausstieg im Bundestag stellen. Uniper hat das Milliardenangebot von Fortum erneut zurückgewiesen, sich aber offen für Gespräche gezeigt. Uniper schlossen unverändert und lagen mit 23,80 Euro immer noch klar über den gebotenen 22 Euro. Eon stiegen um 0,5 Prozent, Innogy gaben um 1,5 Prozent nach. Fortum legten 0,4 Prozent zu. Nach ihrem Zwischenbericht ging es für CRH an der Londoner Börse um 2,4 Prozent nach unten. In der zweiten Reihe in Deutschland machten Vapiano nach der Vorlage der Drittquartalszahlen einen Sprung von 9,6 Prozent. Für Adva Optical ging es im TecDAX kräftig um gut 10 Prozent nach oben. Im Handel wurde dazu vor allem auf die Anteilserhöhung von Igor Kuzniar an Adva verwiesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 18:09 % YTD EUR/USD 1,1738 -0,09% 1,1749 1,1738 +11,6% EUR/JPY 132,02 -0,07% 132,12 132,09 +7,4% EUR/CHF 1,1644 -0,13% 1,1659 1,1652 +8,7% EUR/GBP 0,8873 +0,10% 0,8865 1,1280 +4,1% USD/JPY 112,49 +0,03% 112,46 112,53 -3,8% GBP/USD 1,3226 -0,20% 1,3253 1,3241 +7,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Gewinne bei den Technologiewerten und positive Vorgaben von der Wall Street haben für steigende Kurse gesorgt. Angeführt wurde die Aufwärtstendenz von der Börse in Hongkong, wo es für den Hang-Seng-Index im späten Handel 1,2 Prozent aufwärts ging. Hier trieben erneute Aufschläge des Index-Schwergewichts Tencent. Die Aktie verteuerte sich um weitere 1,8 Prozent. Auslöser für die jüngste Aufwärtsbewegung von Tencent waren gute Quartalszahlen in der vergangenen Woche. Ein sich wieder etwas abschwächender Yen sorgte in Tokio für etwas zusätzlichen Rückenwind. Vor allem Industrie- und Exportwerte waren in Tokio gesucht. So kletterten die Aktien von Hitachi Construction um 1,9 Prozent, für Toyota Motor ging es um 1,4 Prozent nach oben und Komatsu verzeichneten ein Plus von 2,3 Prozent. Für die Toshiba-Aktie ging es um 5,5 Prozent aufwärts. Die Titel holten damit ihre Vortagesverluste im Zuge der Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung im Volumen von umgerechnet rund 5,3 Milliarden Dollar fast vollständig wieder auf. In Taiwan sprachen Teilnehmer von einer Erholung des Technologiesektors nach zuletzt dominierenden Abgaben. Der Kospi in Seoul legte dagegen lediglich um 0,1 Prozent zu. Zwar gewannen Samsung Electronics 0,8 Prozent, doch die Abgaben in der Aktie des Stahlkonzern Posco von 1,6 Prozent verhinderte ein deutlicheres Index-Plus. Mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent zeigte sich der Schanghai-Composite. Im Verlauf hatte der Index bereits deutlicher im Plus gelegen. Hier ging es für die Papiere des Versicherers Ping An um 5,9 Prozent nach oben. In Sydney gingen die Kursgewinne quer durch alle Sektoren. Rio Tinto und BHP Billiton legten um jeweils 0,4 Prozent zu und Westpac stiegen um 0,3 Prozent. Gegen den Trend verloren Graincorp 4,9 Prozent. Das Getreide-Unternehmen hatte vor einem bevorstehenden "herausfordernden Jahr" gewarnt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

SPD-Chef Schulz wirft Siemens Vertrauensbruch vor

Angesichts der angekündigten Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Siemens hat SPD-Chef Martin Schulz die Geschäftsführung des Konzerns schwer kritisiert. "Das ist nicht das Verhalten eines verantwortungsbewussten Managements", sagte Schulz in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Der SPD-Chef sprach von "Vertrauensbruch".

Südzucker begibt Anleihe über 500 Millionen Euro

Die Südzucker AG hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben. Die nicht nachrangige, durch die Südzucker AG garantierte Anleihe hat eine Laufzeit von acht Jahren. Der Kupon beträgt 1,0 Prozent. Die Anleihe wurde am Berichtstag über die niederländische Tochter Südzucker International Finance bei europäischen Investoren platziert.

Swiss Re erwartet nach Naturkatastrophen höhere Preise

Der Rückversicherungskonzern Swiss Re sieht nach den Naturkatastrophen in Nordamerika eine Erholung bei den seit Jahren darniederliegenden Preisen. Das gelte im Schaden- und Unfallgeschäft sowohl für die Erst- als auch für die Rückversicherung, wie das konzerneigene Swiss Re Institute mitteilte.

Bauer erweitert Schilfkläranlage im Oman

Der Bau- und Maschinenbaukonzern Bauer ist von dem omanischen Explorations- und Förderunternehmen Petroleum Development Oman mit der Erweiterung der größten kommerziellen Schilfkläranlage der Welt beauftragt worden. Eine lokale Tochterfirma von Bauer wird demnach das Design, den Bau sowie den Betrieb der Anlage bis in das Jahr 2044 übernehmen.

Heidelberg Pharma erlöst 34,4 Millionen Euro aus Kapitalmaßnahme

Die Heidelberg Pharma AG hat im Rahmen der angekündigten Kapitalmaßnahme brutto rund 34,4 Millionen Euro erlöst. Es wurden knapp 7,5 Millionen neue Aktien zum Preis von jeweils 2,60 Euro sowie knapp 15 Millionen Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro bei platziert, wie das Unternehmen mitteilte.

ZF kauft eigene Anleihen zurück

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will eigene Anleihen zurückkaufen, um die Schuldenlast zu verringern. Investoren mit bestimmten ZF-Anleihen sei angeboten worden, diese Anleihen vor deren Fälligkeit zurück zu erwerben, wie das Unternehmen mitteilte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 12:26 ET (17:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.