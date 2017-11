NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Höchstständen haben die US-Aktienmärkte am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Die positive Grundstimmung sei wieder in den Markt zurückgekehrt, sagte ein Börsianer. Der Dow Jones Industrial erreichte im Handelsverlauf - angetrieben von den schwergewichteten Apple-Aktien - mit 23 617,80 Punkten ein weiteres Rekordhoch. Auch die anderen Leitindizes verbuchten während des Handels erneut Bestmarken.

Letztlich gewann der Dow 0,69 Prozent auf 23 590,83 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,65 Prozent auf 2599,03 Zähler aufwärts. Mit 2601 Punkten hatte der marktbreite Index zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der Nasdaq 100 legte um 1,11 Prozent auf 6378,63 Punkte zu, nachdem der Technologiewerte-Index mit 6380 Punkten eine weitere Bestmarke aufgestellt hatte. Auch der Nasdaq Composite hatte mit 6862,66 Zählern einen Höchststand geschafft./edh/he

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

AXC0232 2017-11-21/23:06