Hochkarätige Besetzung mit Bollywood-Star Anupam Kher, William Shatner, Christina Cole und Mishqah Parthiephal

Vierteilige Serie wurde in Kapstadt, Bombay und Toronto gedreht

Der heutigen Ankündigung von Netflix zufolge wird THEINDIAN DETECTIVE, eine vierteilige Comedy-Drama-Serie mit dem internationalen Comedian Russell Peters, dem preisgekrönten Schauspieler Anupam Kher (The Big Sick, Silver Linings Playbook), dem Kultschauspieler William Shatner (Star Trek), Christina Cole (Suits, Casino Royale), Hamza Haq (mother!, Bon Cop, Bad Cop 2), Akshay Kumar (Star Wars Ep VIII), Meren Reddy (Madiba, Homeland)und Mishqah Parthiephal (Keeping Up with the Kandasamys, Snake Park), am 19. Dezember 2017 weltweit Premiere auf Netflix feiern, nachdem sie auf dem kanadischen Sender CTV erstmals ausgestrahlt wurde.

THE INDIAN DETECTIVEwird vom Golden Globe-Gewinner und Emmy-Nominierten Frank Spotnitz (The Man in the High Castle, Akte X) von Big Light Productions, Lance Samuels und Daniel Iron (Madiba, The Book of Negroes) von Blue Ice Pictures, und Mark Burton von Wonder Worldwide, die als Executive Producer fungieren, produziert.

THE INDIAN DETECTIVE, eine "Fish out of Water"-Geschichte, die Comedy mit einer guten Portion Dramatik vereint, folgt dem Polizisten Doug D'Mello (Peters) aus Toronto, der in einen Mordfall hineingezogen wird, während er seinen Vater, Stanley (Kher), einen pensionierten Piloten, in Indien besucht. Im Rahmen der Ermittlungen deckt Doug eine gefährliche Verschwörung auf, in die David Marlowe (Shatner), ein Bauunternehmer und Milliardär, verwickelt ist, während er gleichzeitig mit seiner Zwiespältigkeit gegenüber einem Land zurechtkommen muss, in dem er trotz seiner Wurzeln ein Außenseiter ist.

THE INDIAN DETECTIVEist eine Koproduktion von Big Light Productions, Blue Ice Pictures, der IDC, Wonder Worldwide und Bell Media. Die Serie wurde von den Executive Producern Frank Spotnitz und Smita Bhide (Hunted, Transporter: Die Serie) für Russell Peters konzipiert und geschrieben. Regie führt BAFTA-Preisträger Sandy Johnson (Benidorm, Jonathan Creek) und Produzent ist Trevor Hopkins (Fortitude, Cuffs). Executive Producer sind Lance Samuels und Daniel Iron (Madiba, The Book of Negroes) von Blue Ice Pictures, Mark Burton (Water, Tallulah) von Wonder Worldwide, Russell Peters (Hip-Hop Evolution), Clayton Peters (Breakaway, Russell Peters Versus the World) von CPI Pictures, und Paul Canterna von Seven Summits. Co-Executive Producer ist Sharon Remmer (The Man in the High Castle, Die Medici Herrscher von Florenz

Das Projekt wird von Blue Ice Pictures und der Industrial Development Corporation of South Africa (IDC) finanziert.

