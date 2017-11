Mit dem Ziel, in Zusammenarbeit und speziell im Öl- und Gas-Sektor (Offshore, Fernstandorte, ATEX, IECEx usw.) fachgerechte Fernbetreuung für vor Ort tätige Bediener anzubieten, sind BUREAU VERITAS, SAIPEM und TECHNIPFMC eine Partnerschaft mit EXPERT TELEPORTATION eingegangen, das die Entwicklung des Projekts leiten wird.

Während des 15 Monate dauernden Projekts sollen im Zusammenhang mit persönlicher Schutzausrüstung zu nutzende Freisprechgeräte (modifizierte intelligente Brillen) bereitgestellt werden. Das angepasste Gerät ist darauf ausgelegt, über Audio- und Video-Streaming eine Fernverbindung zwischen einem Bediener an einem beliebigen Standort auf der Welt und einem Fachexperten bzw. Analysten in Echtzeit herzustellen.

Dieses EXPERT TELEPORTATION-Projekt soll für eine höhere Betriebseffizienz, intelligentere und schnellere Reaktionszeiten, erhöhte Sicherheit sowie einen geringeren CO2-Fußabdruck sorgen.

ÜBER DAS PROJEKT:

Den richtigen Experten zum rechten Zeitpunkt zur Stelle zu haben und die Produktionszeit zu erhöhen stellen in einer zunehmend vom Wettbewerb geprägten Umgebung eine strategische Herausforderung dar. Dank der Lösung von EXPERT TELEPORTATION können Fachleute die zeitaufwendige Anreise vermeiden und ihr Wissen über eine Fernverbindung in Echtzeit direkt an die betroffenen Mitarbeiter vor Ort weitergeben.

http://www.expert-teleportation.com/

BUREAU VERITAS ist ein weltweit führender Anbieter von Labortests, Inspektionen und Zertifizierungen. Das im Jahr 1828 gegründete Unternehmen zählt heute 69.000 Mitarbeiter und hat 1.400 Niederlassungen und Labors auf aller Welt. Bureau Veritas unterstützt seine Kunden mit Dienstleistungen und innovativen Lösungen, mit denen diese ihre Unternehmensleistung steigern und sicherstellen können, dass ihre Vermögensgegenstände, Produkte, Infrastrukturen und Prozesse den Standards und Vorschriften in Bezug auf Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz sowie Social Responsibility entsprechen.

www.bureauveritas.com

Saipem ist ein auf dem Öl- und Gasmarkt weltweit führendes Unternehmen, das in den Bereichen Bohrdienstleistungen sowie technische Entwicklung, Beschaffung, Konstruktion und Installation von Pipelines sowie komplexer Onshore- und Offshore-Projekte tätig ist. Das Unternehmen zeichnet sich durch besondere Kompetenzen im Betrieb unter harschen Bedingungen, in abgelegenen Regionen und bei Tiefwasserbohrungen aus. Saipem liefert ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen für "EPC"-/"EPCI"-Verträge (kurz für "Engineering, Procurement, Construction and Installation") und bietet spezielle Kapazitäten und hoch technologische Anlagen.

http://www.saipem.com

TECHNIPFMC ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterwasser-, Onshore-/Offshore- und Oberflächenprojekten. Mit unseren proprietären Technologien und Produktionssystemen, integrierten Fachkenntnissen und umfassenden Lösungen unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Projekte rentabler zu gestalten. Wir legen unseren Schwerpunkt speziell darauf, eine größere Wirtschaftlichkeit während des Projektlebenszyklus von der Planung bis hin zur Bereitstellung und darüber hinaus zu erzielen. Dank innovativen Technologien und höherer Effizienz eröffnen sich unseren Kunden mit unserer Lösung neue Möglichkeiten bei dem Ausbau ihrer Öl- und Gasressourcen. http://www.technipfmc.com

