Haikou, China (ots/PRNewswire) - Auf der traumhaft schönen Touristeninsel Hainan begann am Morgen des 18. November der Hainan International Tourism Island Carnival 2017 im internationalen Konferenz- und Messezentrum von Hainan. Gäste und Vertreter aus 15 Ländern und 22 chinesischen Provinzen und Städten sowie nahezu 3000 Zuschauer nahmen an der feierlichen Eröffnung teil. Shen Xiaoming, stellvertretender Sekretär des CPC-Komitees der Provinz Hainan sowie Gouverneur der Provinz, eröffnete den Hainan International Tourism Island Carnival 2017 offiziell gemeinsam mit Gästen in einer feierlichen Zeremonie.



Der Hainan International Tourism Island Carnival 2017 hieß neben Gästen aus China auch zahlreiche Gäste aus anderen Ländern willkommen, darunter Irland, Rumänien, die Philippinen, Kroatien, Ruanda, Bulgarien, Malaysia und Italien.



He Xiqing, Vizegouverneurin der Provinz Hainan, sagte in einer Rede, dass die Tourismusindustrie die führende Branche in der modernen Serviceindustrie von Heinan und sehr robust und rentabel sei. Der Gesamtbeitrag der Tourismusindustrie zum Bruttosozialprodukt, zu Anlageinvestitionen, Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen liegt bei über 30 %. Sowohl die Anzahl der Touristen als auch die Einnahmen durch den Tourismus in Hainan verzeichnen schon seit Jahren ein zweistelliges Wachstum. Die Touristenzahl ist seit 2014 um 10 Millionen Besucher angestiegen. Im Jahr 2016 besuchten mehr als 60 Millionen Touristen die Insel Hainan, und dieses Jahr wuchs die Zahl auf 70 Millionen an. Der Hainan International Tourism Island Carnival wird schon seit 17 Jahren veranstaltet und hat sich inzwischen einen internationalen Ruf als renommiertes Festival für Tourismus und Kultur erworben. Der diesjährige Karneval ist der größte, mit mehr Teilnehmern als je zuvor - insgesamt und auf höchster Ebene.



Die gesamte Provinz wird an der Eröffnungszeremonie teilnehmen und Veranstaltungen finden überall statt. Das Festival umfasst eine große Werbekonferenz unter dem Motto "Happy Hainan", die China Leisure Tourism Promotion Alliance Establishing Conference und das China Leisure Tourism Development Forum, die Hainan World Leisure Tourism Expo, die Hainan-Hong Kong-Macao Tourism Business Conference, das Tanzturnier Hainan International Bamboo Dance Invitational Tournament, das Boao International Tourism Communication Forum, die Messe Dynamic Macao Business and Trade Fair, besondere Theateraufführungen für den Karneval, das Blue International Electronic Music Festival und die Hainan International Tourism Food Expo sowie weitere Veranstaltungen. Außerdem werden die Städte und Landkreise der Provinz Hainan insgesamt 118 verschiedene Festivals abhalten.



Indem wir neue Arten von Tourismus fördern, neue Tourismusprodukte vermarkten und eine freundliche Tourismusatmosphäre schaffen, können wir die Tourismusindustrie schneller entwickeln und durch die Aktivitäten des Festivals den Konsum anregen.



OTS: Hainan Tourism Development Commission newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116027.rss2



Pressekontakt: Herr Fu +86-10-63074558