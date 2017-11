Hagen (ots) - Noch befinden sich die Ermittlungen in einem frühen Stadium, noch können oder wollen die Behörden nicht sagen, wie konkret die Terrorgefahr für unser Land war. Aber: Dass Islamisten in der Vorweihnachtszeit einen Anschlag planen, liegt angesichts der Symbolkraft dieses Zeitraums nahe. Es wäre ja auch nicht das erste Mal. Und machen wir uns nichts vor: Fraglich ist nicht, ob die Fanatiker wieder zuschlagen werden, sondern nur wann. Festzuhalten bleibt, dass die Polizei und andere Staatsorgane in diesem Fall offensichtlich gute Arbeit geleistet haben und so möglicherweise eine schreckliche Tat verhindern konnten. Dafür gebührt ihnen höchste Anerkennung. Die jüngsten Ereignisse belegen jedoch erneut, wie unsicher unser Leben geworden ist. Bisher haben Islamisten in diesem Jahr weltweit mehr als 80 Anschläge ausgeführt - mit Hunderten Toten. Erreicht haben sie damit nichts, doch es fehlt ihnen die Einsicht, dass Terror das falsche Mittel ist. Es wäre abscheulich, wenn ausgerechnet jene unsere Hilfsbereitschaft mit Füßen getreten hätten, die unter dem Vorwand zu uns kommen, Schutz vor Verfolgung zu suchen. Es macht ein bisschen Hoffnung, dass andere Asylbewerber die Behörden auf die Verdächtigen aufmerksam gemacht haben sollen.



