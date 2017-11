Halle (ots) - Die Halloren Schokoladenfabrik aus Halle produziert nun auch vegane Schokolade. Im November ist die erste rein pflanzliche Halloren-Kugel auf den Markt gekommen. "Ziel war es, möglichst nah an das Original heranzukommen, Geschmack und Konsistenz sind deshalb sehr ähnlich", sagte ein Firmensprecher der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Bei der Creme-Kakao-Kugel wurden alle Milchbestandteile durch pflanzliche Fette und Reisprodukte ersetzt. Das hallesche Unternehmen reagiert damit auf einen Trend in der Lebensmittelwirtschaft. "Die vegane Lebensweise ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, eine Entwicklung, die wir gerne unterstützen und mitgestalten", erklärte der Firmensprecher.



