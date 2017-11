BERLIN (dpa-AFX) - 600 Siemens -Betriebsräte und 1500 weitere Beschäftigte aus ganz Deutschland treffen von diesem Mittwoch an in Berlin zusammen, um gegen den geplanten Stellenabbau zu protestieren. Sie nutzen dazu die Jahrestagung der deutschen Siemens-Betriebsräte in Berlin-Neukölln. "Gegen die Einfallslosigkeit von Siemens-Chef Joe Kaeser setzen wir unsere Solidarität, unsere Ideen und unseren entschlossenen Widerstand", kündigte Klaus Abel an, der Erste Bevollmächtigter der IG Metall Berlin.

Hauptprotesttag soll Donnerstag sein. Zur Tagung wird dann auch SPD-Chef Martin Schulz erwartet. Siemens hatte angekündigt, weltweit 6900 Stellen abzubauen, davon 870 in Berlin. Der Konzern reagiert damit auf schlechter laufende Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik./bf/DP/he

ISIN DE0007236101

AXC0006 2017-11-22/05:49