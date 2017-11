Toronto (ots/PRNewswire) -



Baylis Medical Company Inc. hat einen europäischen Praxis-Workshop in Europa aufgelegt, bei dem Kardiologen auf innovativen Instrumenten geschult werden, die verschiedene Zugangswege zum Herzen ermöglichen. Dazu gehört eine wachsende Zahl von Verfahren, bei denen Chirurgen große Herzvenen für den Zugang zum Herzen von oberhalb verwenden -- mit dem Baylis Medical SupraCross® RF System kein Problem.



Video:



https://youtu.be/jS-sLqhQ5Fk







Solche alternativen Zugangswege bieten einen minimalinvasiven Ansatz für die lebensrettende Behandlung. Bevor solche Instrumente entwickelt wurden, war die Operation am offenen Herzen für viele Hochrisikopatienten die einzige Option.



Nach dem Auftakt in Toronto (Kanada) wird der SupraCross® Workshop jetzt auch in Europa angeboten, ein wachsender Markt für diese einzigartige Technologie. Das Programm richtet sich an interventionelle Kardiologen (speziell ausgebildete Chirurgen, die Kathetereingriffe für verschiedene Herzerkrankungen durchführen) und bietet Spezialtraining zur Anwendung des Baylis Medical SupraCross RF Systems.



"Der SupraCross Workshop war ausgezeichnet", sagte Dr. Zachary Whinnett, Konsilarzt für Kardiologie und Elektrophysiologie am Londoner Hammersmith Hospital, der den Baylis Praxis-Workshop in Amsterdam absolviert hat. "Die hervorragende Praxisübung mit diesen fortschrittlichen Instrumenten ermöglicht einfachen Zugang zum linken Vorhof."



Das SupraCross RF System von Baylis Medical umfasst eine steuerbare Schleuse und einen flexiblen Hochfrequenzdraht, die kontrollierten und präzisen transseptalen Zugang zur linken Seite des Herzens über jeden Zugangsweg ermöglichen -- selbst von oberhalb des Herzens. So können Chirurgen mit diesen Spezialinstrumenten beispielsweise eine Herzschrittmacherelektrode in der linken Herzhälfte in Fällen platzieren, wo eine traditionelle Resynchronisationstherapie fehlschlägt.



"Diese Instrumente ermöglichen auch den Herzzugang über die Vena subclavia oder die Vena jugularis interna von oberhalb in Fällen, wo die untere Vena femoralis oder der Durchgang zum Herzen anderweitig blockiert ist", sagte Chris Bermingham, Teamleiter für klinische Weiterbildung bei Baylis. "Dies ist selbst für hochqualifizierte Ärzte ein technisch anspruchsvolles Verfahren, es sei denn, man hat die richtigen Instrumente zur Hand."



"Baylis hat sich der Entwicklung innovativer Lösungen verpflichtet, die allen Patienten helfen -- insbesondere solche, bei denen es keine anderen Behandlungsoptionen gibt", sagt Kris Shah, President von Baylis Medical. "Das war der Hintergrund für die Entwicklung des SupraCross Systems und jetzt die Ausdehnung unseres Spezialschulungsprogramm auf Europa. Wir wissen, wie sehr Ärzte, die kontinuierlich mit dem medizinischen Fortschritt mithalten müssen, auf erstklassigen klinischen Support angewiesen sind."



Informationen zur Baylis Medical Company



Baylis Medical entwickelt und vermarktet hochmoderne Medizinprodukte, die auf dem Gebiet der interventionellen Kardiologie bzw. interventionellen Radiologie sowie bei Eingriffen an der Wirbelsäule verwendet werden. Wir haben uns der Entwicklung und Vermarktung innovativer medizinischer Therapien verpflichtet und wollen Menschen auf der ganzen Welt zu einem besseren Leben verhelfen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Montreal und Toronto (Kanada), Boston (USA), London (GB) und München (Deutschland). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.baylismedical.com.



