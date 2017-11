FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.004 EUR

VO1 XFRA GB00BN3ZZ526 VOLUTION GROUP LS -,01 0.032 EUR

XFRA DE000HSH4RN1 HSH NORDBANK MZC 8 14/22 0.001 %

XFRA DE000HSH4HX1 HSH NORDBANK MZC 10 13/20 0.000 %

4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V. 0.011 EUR

KID1 XFRA KYG716591170 POLYTEC ASS. HLDGS HD-,10

KOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. 0.024 EUR

4C9 XFRA GB00B2863827 CVS GROUP PLC LS -,002 0.051 EUR

VR9 XFRA GB0033277061 VEDANTA RESOURCES DL-,10 0.205 EUR

POH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.384 EUR

M8K XFRA GB0005522007 MCKAY SECURITIES LS-,20 0.032 EUR

7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.063 EUR

QB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.037 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.120 EUR

MGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.235 EUR

LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.080 EUR

3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL 0.253 EUR

I5P XFRA AU000000IPL1 INCITEC PIVOT 0.032 EUR

TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100) 0.024 EUR

DCC XFRA IE0002424939 DCC PLC EO-,25 0.461 EUR

XFRA DE000HSH4HV5 HSH NORDBANK MZC 9 13/18 0.000 %

9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.333 EUR

PEYA XFRA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 0.280 EUR

BMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 0.027 EUR

H0C XFRA GB00BYZC3B04 HOTEL CHOC. GRP. LTD -,10 0.018 EUR

G9KA XFRA GB00BZ0XJR39 GREAT PORTLD EST. LS-,131 0.045 EUR