Dräger nimmt seine Prognose für Umsatz und Gewinn in der Bandbreite um 1,5 bis 2 %-Punkte zurück. Die Mehrheit aller Analysten hat mit dem Gegenteil gerechnet und die Aktie im Laufe des Sommers auf Kurse um über 105 Euro getrieben. Das war fragwürdig. Nun passierte das Gegenteil: Durchweg wird die Aktie zum Verkauf empfohlen und eine knappe Halbierung ist angesagt. Auf dem Prüfstand stehen: 2,5 Mrd. Euro Umsatz in der Medizintechnik inkl. Atemtechnik für Taucher und ein hochwertiges Produktportfolio gegenüber einem Marktwert von zurzeit 2,3 Mrd. Euro (Stämme undVorzüge). Ausserdem hat das Unternehmen ein KGV in der geschätzten Grösse von knapp 13. Darin sehen wir eines der interessantesten Investments des TecDAX.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 47 vom 22.11.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info