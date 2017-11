IRW-PRESS: European Lithium Ltd.: European Lithium Limited: Deutschsprachige Investor Relations Services

European Lithium Limited: Deutschsprachige Investor Relations Services

European Lithium Limited (ASX:EUR, FRA:PF8, VSE:ELI) (das Unternehmen) informiert über das deutschsprachige Investor Relations Angebot für seine aktuellen und interessierten zukünftigen Investoren.

Wie bereits in früheren Veröffentlichungen mitgeteilt, baut European Lithium seine europäischen Kapitalmarktaktivitäten aus. In Folge dessen beobachten wir in den letzten Tagen und Wochen neben stetig steigenden Handelsumsätzen an den Deutschen Börsen und in Wien auch ein wachsendes Interesse der Anleger am Unternehmen und seinem Projekt in Wolfsberg.

Zu den übersetzten australischen Pflichtmitteilungen bieten wir daher seit einigen Wochen auch einen Newsletter speziell für unsere deutschsprachigen Investoren an. Neben Informationen über unsere eigenen Aktivitäten in Europa (wie z.B. Roadshows, Präsentationen, Interviews und ähnliches) finden sich darin z.B. auch nicht unternehmensspezifische Branchennews rund um Lithium und seine Abnehmer.

Der Newsletter wird in unregelmäßiger Folge im E-Mail Format versendet und kann zukünftig direkt über die Webseite abonniert werden. Bis zum nächsten Update bitten wir Sie, sich mit einer Nachricht an European.IR@europeanlithium.com zu registrieren und diese auch hin Ihr Adressbuch aufzunehmen. Über diese Adresse können Sie auch weiterhin mit uns in deutscher Sprache kommunizieren.

Stefan Müller Non Executive Director European Lithium Limited

European.IR@europeanlithium.com

