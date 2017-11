IRW-PRESS: Klondex Mines Ltd.: Klondex stößt auf hochgradige Vererzung in Hatter Graben;

Klondex stößt auf hochgradige Vererzung in Hatter Graben; Verbesserung der Ausbringungsrate für Hollister-Erz in der Mühle Midas

Vancouver, British Columbia - 20. November 2017 - Klondex Mines Ltd. (TSX: KDX; NYSE MKT: KLDX) (Klondex" oder das Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297694 ) berichtet die ersten Ergebnisse des übertägigen Explorationsbohrprogramms in der Zone Hatter Graben nahe ihrer Mine Hollister (Hollister) sowie über den Fortschritt, der in der Mühle Midas hinsichtlich der Ausbringungsrate mit Hollister-Erz erzielt wurde. Sowohl Hollister als auch die Mühle Midas des Unternehmens liegen im Norden des US-Bundesstaates Nevada.

Die wichtigsten Ergebnisse der übertägigen Bohrungen auf Hatter Graben (siehe Tabelle 1 für vollständige Ergebnisse)

- H17-001: 1,53 opt (Unzen pro Tonne) AuÄq über 3,1 ft (Fuß) oder 52,4 g/t über 0,9 m - H17-005: 1,18 opt AuÄq über 6,0 ft oder 40,5 g/t über 1,8 m - H17-004: 0,87 opt AuÄq über 2,5 ft oder 29,7 g/t über 0,8 m - H17-001: 0,74 opt Auäq über 6,5 ft oder 25,4 g/t über 2,0 m - Einschließlich 1,25 opt AuÄq über 2,9 ft oder 42,9 g/t über 0,9 m

Die wichtigsten Punkte:

Für die ersten fünf übertägigen Kernbohrungen auf Hatter Graben sind die Analysenergebnisse eingetroffen. Diese sind die ersten Analysen aus dem 11 Bohrungen umfassenden Bohrprogramm, das dazu ausgelegt wurde, die im Jahre 2008 niedergebrachten Bohrungen zu ergänzen. Der Zweck dieses Programms ist die Entwicklung einer anfänglichen geschlussfolgerten Ressource auf Hatter Graben. (Abbildung 1)

Die Bohrungen durchteuften mehrere Zonen mit mehreren subparallelen Gängen, die jenen Merkmalen ähnlich sind, die 2008 angetroffen wurden. Ferner haben die Ergebnisse das Gangsystem ab der bekannten Vererzung in Fallrichtung um ungefähr 200 Fuß ausgedehnt. Wir haben jetzt eine vertikale Mächtigkeit der vererzten Gänge von ungefähr insgesamt1.400 Fuß und die laufenden Bohrungen sind dazu gedacht, die Vererzung in Streichrichtung nach Osten auszudehnen. Die Vererzung auf Hatter Graben bleibt in alle Richtungen offen. Die Bohrungen werden fortgesetzt und werden laut Planung Anfang Dezember abgeschlossen. Danach erwartet das Unternehmen den Erhalt der letzten Analysenergebnisse der restlichen sechs Kernbohrungen bis zum Jahresende und die Veröffentlichung einer ersten Ressource im Laufe des ersten Quartals 2018. (Abbildung 2).

Ferner haben die Bohrergebnisse demonstriert, dass Hatter Graben im Vergleich mit der Mine Hollister aus soliden Gesteinen besteht. Die Gesteine in der Mine Hollister sind tonreich und enthalten unbedeutende Bodenverhältnisse. Die bevorzugten Bodenverhältnisse in Hatter Graben sollten eine bessere Erzgangentwicklung sowie eine ausgezeichnete Erzverdünnungskontrolle ermöglichen und den effizienteren Langloch-Strossenbau zu einer realisierbaren Option machen.

Herr Brian Morris, Senior Vice President Exploration, sagte: Ich bin extrem ermutigt durch die ersten Ergebnisse aus unseren ersten fünf Bohrungen auf Hatter Graben. Zu Beginn hatten wir Verzögerungen bei den Genehmigungen, wodurch wir unsere ersten drei Bohrungen von den ungünstigsten Stellen aus niederbringen mussten. Es kam ebenfalls zu Abweichungen bei einigen der ersten Bohrungen, was dazu führte, dass das Gangsystem viel tiefer als auf den anvisierten Höhen durchteuft wurde. Selbst mit all diesen Herausforderungen stießen wir auf mehrere Gänge, die den historischen Entdeckungen ähnlich sind. Herr Morris sagte weiter: Die optimalsten Bohrstellen sind jetzt vollständig genehmigt und die Bohrarbeiten auf diesen Bohrplätzen sind im Laufen. Wir bohren in geringeren Abständen und nach Osten in größeren Abständen (Step-out Drilling) auf den wünschenswertesten Höhenlagen, wo wir vollständig robuste Ergebnisse erwarten.

Update der CIL-Modifizierungen in der Mühle Midas:

Während des vierten Quartals machte das Unternehmen eine Anzahl von Modifizierungen am neuen CIL-Kreislauf in der Mühle Midas, um die Goldausbringung aus dem Hollister-Erz zu verbessern. Ein Versuchslauf, in dem verbleibende Zyanidkonzentrationen reduziert wurden, hat signifikante Aussichten auf eine Verbesserung der Goldausbringung gezeigt und wird zurzeit optimiert. Längerfristig erwartet das Unternehmen eine Goldausbringung aus dem Hollster-Erz von 80% bis 90%. Ferner hat das Unternehmen Leistungsfähigkeiten im Kohlenstoff-Handlingkreislauf erzielt, was die Zeit verkürzt hat, die für den Übergang von CIL zu Merrill Crowe notwendig ist, was den Mühlendurchsatz verbessert.

Die Analysen wurden von American Assay Laboratories in Sparks, Nevada, weisungsgemäß unter Aufsicht der Mitarbeiter von Klondex durchgeführt. Dieses Labor ist ISO 17025 zertifiziert.

Eine Beschreibung der Methoden zur Datenverifizierung, des Qualitätssicherungsprogramms und der Maßnahmen zur Qualitätskontrolle finden Sie in dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report and Pre-Feasibility Study for Hollister Underground Mine, in der gültigen Fassung vom 9. August 2017 mit Stichtag den 31. Mai 2017 der unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR, www.sedar.com, und bei EDGAR, zur Verfügung steht.

Über Klondex Mines Ltd. (www.klondexmines.com)

Klondex ist ein Junior-Gold- und Silberbergbauunternehmen, das sich einer sicheren, umweltverträglichen und kosteneffizienten Exploration, Erschließung und Produktion verschrieben hat. Das Unternehmen besitzt zu 100 % vier produzierende Mineralliegenschaften: den Bergbaubetrieb Fire Creek und den Bergbau- und Erzverarbeitungsbetrieb Midas sowie den Bergbaubetrieb Hollister. Alle drei Betriebe befinden sich im US-Bundesstaat Nevada. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen den Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb True North in der kanadischen Provinz Manitoba. Das Unternehmen besitzt ebenfalls zu 100 % die Mine und den Aufbereitungsbetrieb Aurora (früher bekannt als Esmeralda) in Nevada, USA.

John Seaberg Senior Vice President, Strategic Relations

Tel: 775-284-5757 Mobil: 303-668-7991 In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch Qualifizierte Person Die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Brian Morris (AIPG CPG-11786) eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, geprüft und genehmigt. Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) darstellen könnten. Dazu zählen unter anderem auch die Produktion und das Explorationspotenzial auf Hatter Graben oder der Mine Hollister, die erwarteten Goldausbringungsraten, das Potenzial der Bohrungen zur Erhöhung der Ressourcen, der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Updates der Mineralressourcen- und Vorratsschätzungen sowie zukünftige Explorations- und Produktionspläne von Klondex. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich von jenen, die in solchen Informationen enthalten sind, wesentlich unterscheiden. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken zählen unter anderem die Stabilität der globalen Wirtschaftslage, die Gold- und Silberpreise, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, die Aussagekraft von Mineralressourcenschätzungen im Vergleich zu tatsächlichen Mineralressourcen, das Vorhandensein von Faktoren, die zur wirtschaftlichen Machbarkeit einer Minerallagerstätte beitragen würden, die Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit Untertagebaubetrieben, sowie die Fähigkeit von Klondex, seine hohen Kapitalanforderungen und Betriebe zu finanzieren. Die Risiken und Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind im Detail in den Unterlagen beschrieben, die bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierbehörden vorgelegt und unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov veröffentlicht werden. Den Lesern wird dringend nahegelegt, diese Unterlagen zu lesen. Klondex ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder die Gründe dafür zu aktualisieren, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon unterscheiden könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

