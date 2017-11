Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Erneute Aufschläge bei den Technologiewerten sorgen am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtstendenz. So klettert der Hang-Seng-Index erstmals seit zehn Jahren wieder über die Marke von 30.000 Punkten. Aktuell geht es für den Index um 0,8 Prozent auf 30.061 Punkte nach oben. In Tokio kletterte der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 22.523 Punkte. In Tokio findet am Donnerstag aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

In Seoul steigt der Kospi um 0,4 Prozent und für den Taiex geht es um 0,9 Prozent aufwärts. Der Schanghai-Composite verzeichnet einen Aufschlag von 0,4 Prozent auf 3.423 Punkte.

Die jüngsten Aufschläge des Hang-Seng-Index deuten darauf hin, "dass eine Menge ausländisches Kapital auf einen weiteren Anstieg des Marktes setzt", merkt Strategin Margaret Yang von CMC Markets an. Der Hang-Seng-Index hat seit Jahresbeginn bereits um 37 Prozent zugelegt und führt damit die globale Gewinnerliste an.

Der jüngste Antreiber der Börse in Hongkong, die Aktie des Technologie-Konzerns Tencent, gibt nach der jüngsten Gewinnstrecke nun um 0,1 Prozent nach. Die Finanzwerte profitieren von den guten US-Vorgaben. Der Halbleiterindex SOX kletterte dort im Verlauf auf ein neues Jahreshoch und der Technologie-Index im S&P-500 zählte zu den festesten Branchenbarometern. In Tokio stiegen TDK um 6,2 Prozent.

Finanzwerte treiben die Märkte ebenfalls an

Aber auch die Finanzwerte sind bei den Investoren gesucht. Für die Aktien von HSBC geht es um 2,4 Prozent nach oben, ICBC steigen um 1,9 Prozent und die Papiere der China Construction Bank verzeichnen ein Plus von 1,9 Prozent. Auch an anderen Handelsplätzen sind die Aktien aus dem Sektor gesucht. So steigt in Singapur die DBS-Aktie um 2,0 Prozent, nachdem sie im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch markiert hat.

Nur für wenig Bewegung am Devisenmarkt sorgen Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen zum Thema Inflation. "Wir erwarten einen Anstieg der Inflation in den kommenden ein bis zwei Jahren, doch ich möchte hinzufügen, dass ich hierbei etwas unsicher bin", so Yellen. Die Inflation in den USA liegt weiterhin unter der Zielmarke der Fed von 2 Prozent. "Meine Kollegen und ich sind nicht sicher, ob die Effekte vorübergehend sind, aber wir werden dies weiterhin genau beobachten", ergänzte die Fed-Chefin. Der Dollar kam mit den Aussagen im Verlauf etwas unter Druck, konnte die Abgaben aber schnell wieder ausgleichen. Tendenziell geht es für den Euro um die Marke von 1,1740 Dollar seitwärts.

Der Goldpreis setzt seine moderate Erholung fort, allerdings ist das Plus minimal. Der Preis für die Feinunze klettert um 0,1 Prozent auf 1.282 Dollar. Für einen Impuls könnte das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank sorgen. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertages in den USA am Donnerstag könnte der Einfluss allerdings begrenzter bleiben als sonst, heißt es von der HSBC.

Die Ölpreise bauen ihre Gewinne weiter aus. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um weitere 0,7 Prozent auf 63,00 Dollar. Auslöser sind die wöchentlichen Öllagerdaten des American Petroleum Institut (API). Diese wiesen einen Rückgang um 6,4 Millionen Barrel aus und lagen damit klar über dem erwarteten Rückgang. Nun werde gewartet, ob die am Mittwoch anstehenden offiziellen Daten dies bestätigen, heißt es. Hier lautet die Prognose auf einen Rückgang um 1,5 Millionen Barrel.

Aktien von Ping An fallen nach neuem Rekordhoch zurück

Gegen den Trend verlieren die Aktien des Versicherers Ping An 1,6 Prozent. Allerdings waren die Titel im Verlauf noch auf ein neues Rekordhoch geklettert. Laut Marktteilnehmern ist die Aktie mit einem Plus von bislang 24 Prozent in diesem Monat deutlich überkauft. Auch für die Papiere von China Pacific Insurance geht es um 0,6 Prozent nach unten. Die Analysten von Daiwa bleiben jedoch weiterhin optimistisch für den Versicherungssektor.

