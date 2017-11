Diese Ranking-Änderungen hat die Statistikdatenbank des BSN ausgespuckt. Gestoppte bzw. gedrehte Serien: publity -0,94% auf 36,95, davor 6 Tage im Plus (3,61% Zuwachs von 36 auf 37,3), Fabasoft -0,36% auf 10,77, davor 6 Tage im Plus (7,52% Zuwachs von 10,05 auf 10,81), ATX +0,42% auf 3327,42, davor 6 Tage im Minus (-2,35% Verlust von 3393,23 auf 3313,61), Lenzing +3,78% auf 100,15, davor 6 Tage im Minus (-15,39% Verlust von 114,05 auf 96,5), ATX Prime +0,46% auf 1677,44, davor 6 Tage im Minus (-2,16% Verlust von 1706,56 auf 1669,72), European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts -0,03% auf 92,078, davor 5 Tage im Plus (0,28% Zuwachs von 91,85 auf 92,11), Deutsche Bank -0,7% auf 16,235, davor 5 Tage im Plus (6,38% Zuwachs von 15,37 auf 16,35), Amag +0,56% auf 50,06, davor 5 Tage...

