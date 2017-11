Tagesgewinner war am Dienstag European Lithium mit 21,05% auf 0,07 (4971% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 86,49%) vor Medigene mit 15,83% auf 12,22 (248% Vol.; 1W 12,47%) und Vapiano mit 9,64% auf 21,38 (107% Vol.; 1W 4,96%). Die Tagesverlierer: windeln.de mit -5,05% auf 2,20 (110% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,87%), Under Armour mit -4,39% auf 12,85 (78% Vol.; 1W 5,76%), Vestas mit -3,40% auf 386,40 (213% Vol.; 1W -2,50%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (28751,07 Mio.), GlaxoSmithKline (28642,61) und BP Plc (25565,67). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei European Lithium (4971%), Bertelsmann (682%) und Century (452%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Manitowoc...

