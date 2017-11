Liebe Leser,

die Vorstellung des neuen E-Trucks von Tesla hat nicht nur die Anleger durchgerüttelt, sondern auch die anwesenden Journalisten. Jedoch sollte man sich zunächst einmal die Frage stellen, wie erfolgreich so ein E-Truck überhaupt sein kann und ob es hierfür bereits einen Markt gibt? Vor allem im Verteilerverkehr, also auf dem Weg vom Lager zum Händler, könnte der E-Truck Kosten einsparen. Dort wäre auch die Lademöglichkeit verhältnismäßig leicht in die Arbeitsschritte integrierbar.

Wie ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...