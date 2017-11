Elanix Biotechnologies AG: Bezugsangebot mit anschließender Privatplatzierung beginnt am 23. November 2017

DGAP-News: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung Elanix Biotechnologies AG: Bezugsangebot mit anschließender Privatplatzierung beginnt am 23. November 2017 22.11.2017 / 08:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind WEDER zur Veröffentlichung NOCH zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder in sonstige Länder, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, bestimmt.

PRESSEMITTEILUNG

Elanix Biotechnologies AG: Bezugsangebot mit anschließender Privatplatzierung beginnt am 23. November 2017

Berlin, 22. November 2017 - Die Bezugsfrist für die Barkapitalerhöhung der Elanix Biotechnologies AG ("Elanix"; Gesellschaft"), ein Entwickler von Geweberegenerationsprodukten und Spezialkosmetik in der Dermatologie und Gynäkologie, startet planmäßig am 23. November 2017. Während der Bezugsfrist bis zum 7. Dezember 2017 können Aktionäre über ihre jeweilige Depotbank ihr Bezugsrecht (ISIN DE000A2GSU83) ausüben und neue Aktien der Gesellschaft im Verhältnis von 4 zu 1 (vier bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie) zum Bezugspreis von EUR 3,75 je Aktie zeichnen. Den Aktionären wird damit im Rahmen der Vorgaben des Hauptversammlungsbeschlusses vom 24. August 2017 ein Abschlag von rund 10% auf den durchschnittlichen Börsenpreis (EUR 4,19) während der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung des endgültigen Ausgabetrags gewährt.

Zusätzlich können Aktionäre auch einen sog. Überbezug über ihre Depotbank anmelden. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung im Überbezug besteht jedoch nicht. Etwaig nicht im Bezugsangebot bezogene neue Aktien werden ausgewählten Investoren zudem im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten, wobei der Platzierungspreis noch von der Gesellschaft festgelegt wird und dieser über dem Bezugspreis liegen wird. Insgesamt können bis zu 1.699.800 neue Aktien im Rahmen dieser Barkapitalerhöhung ausgegeben werden.

Das Bezugsangebot sowie der Wertpapierprospekt sind auf der Unternehmenswebseite unter https://elanixbiotechnologies.com/ im Bereich Investor Relations unter dem Punkt Kapitalerhöhung abrufbar.

Tomas Svoboda, Vorstand der Elanix Biotechnologies AG: "In den ersten zehn Monaten des Jahres 2017 haben wir große Fortschritte verzeichnet. Neben der personellen Verstärkung des Teams im Bereich Vertrieb und Produktmanagement, hat Elanix die Zertifizierung und EU-Markteinführung der CFPC (Cell Free Protein Complex) -Creme GynRepair(R) umgesetzt sowie eine Anwender-App und einen Web-Shop eingerichtet. Die Markteinführung des Produkts SkinRepair(R), welches bei Wunden am ganzen Körper angewandt werden kann, in verschieden Ländern der EU ist für das erste Halbjahr 2018 in Vorbereitung.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung möchten wir die nächsten Schritte unserer Unternehmensentwicklung und unserer Kommerzialisierungsstrategie finanzieren und die Umsätze in Europa ankurbeln. Einen notwendigen Schritt hierzu haben wir mit der Einrichtung unseres Geschäftssitzes in Wiesbaden als Niederlassung in Deutschland bereits umgesetzt."

Pressekontakte:

Elanix Biotechnologies Halsin Partners Tomas Svoboda, CEO Mike Sinclair Tel: +41 (0)22 363 66 40 Tel: +44 (0)20 7318 2955

[1]investor.relations@elanix-bt.com msinclair@halsin.com

1. mailto:investor.relations@elanix-bt.com Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zum Unternehmen und seinen Geschäften enthalten. Solche Aussagen beinhalten gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die Ergebnisse, die Finanzlage, die Wertentwicklung und der Erfolg des Unternehmens in der Realität erheblich von dem unterscheiden, was durch eine solche Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurde. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren.

Disclaimer

In den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Elanix Biotechnologies AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Diese Mitteilung stellt auch keinen Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in jeweils gültiger Fassung (die "Prospektrichtlinie") dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Dieser Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Elanix Biotechnologies AG ( https://elanixbiotechnologies.com/Investor Relations) veröffentlicht. Eine Anlageentscheidung in Bezug auf Bezugsrechte oder Aktien der Elanix Biotechnologies AG sollte allein auf der Grundlage des Prospekts erfolgen.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Elanix Biotechnologies AG sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedstaaten") richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie. Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU) und schließt alle relevanten Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedstaaten mit ein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

22.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG Kurfürstendamm 32 10719 Berlin Deutschland ISIN: DE000A0WMJQ4 WKN: A0WMJQ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

631671 22.11.2017

ISIN DE000A0WMJQ4

AXC0050 2017-11-22/08:22