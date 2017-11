PANTAFLIX AG schließt erneut Deal in China: Kinofilm 'Hot Dog' an einen der größten chinesischen Vertriebe verkauft

PANTAFLIX AG schließt erneut Deal in China: Kinofilm "Hot Dog" an einen der größten chinesischen Vertriebe verkauft

München, 22. November 2017 - Die PANTAFLIX AG kann einen bedeutenden internationalen Coup für eine ihrer aktuellen Großproduktionen "Hot Dog" verbuchen. Die Actionkomödie, die im Januar 2018 ihre Weltpremiere feiert, wurde nach China verkauft.

Der Deal ist dabei doppelt bemerkenswert: Einerseits werden europäische Produktionen bislang eher selten in China vermarktet. Darüber hinaus kaufte mit S&C Pictures ein überaus starker Partner alle Rechte für den asiatischen Megamarkt, der 2016 mit 1,37 Milliarden verkauften Kinotickets nicht nur Europa, sondern auch die USA weit hinter sich ließ. Das renommierte Unternehmen hat bereits globale Blockbuster wie "Transformers" und "Arrival" äußerst erfolgreich in China verwertet.

"Dieser Verkauf bestätigt unsere Strategie, in allen Unternehmensbereichen eine starke Rolle im chinesischen Markt zu spielen. Erneut konnten wir mit S&C einen hierfür sehr wichtigen strategischen Partner im chinesischen Markt gewinnen. Mit dieser Transaktion zeigen wir einmal mehr die brilliante Performance unseres Filmbereichs", erläutert Dan Maag, CEO der PANTAFLIX AG.

Neben China wurde der Film bereits weit vor seinem offiziellen Kinostart im Januar 2018 in weitere wichtige Territorien wie Japan, Middle East, Taiwan oder Spanien lizensiert.

In Deutschland feiert die Actionkomödie "Hot Dog" ihre Kinopremiere am 18. Januar 2018 im Verleih von Warner Bros.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.

Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, den USA und Kanada sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.

PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt ohne die branchenüblichen territorialen Beschränkungen. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.

An der Börse finden Sie die PANTAFLIX AG unter dem XETRA-Symbol PAL und der folgenden ISIN: DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

Investor Relations Kontakt:

PANTAFLIX AG Eerik Budarz Head of Capital Markets Stephanstr. 1 D-60313 Frankfurt/Main Tel.: +49 (0)69 2002 34 99 Fax: +49 (0)69 2002 34 97 E-Mail: e.budarz@pantaflix.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com

