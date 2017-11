Die Chefs der beiden großen deutschen Sportartikelunternehmen Puma und Adidas halten die einstige Rivalität beider Firmen für Geschichte. Konkurrenz? Ja - aber nur im besten Sinne!

Klar wolle man aufholen und besser sein als der andere, aber eine echte Rivalität, wie sie jahrzehntelang herrschte, gehöre der Vergangenheit an, sind sich die Chefs von Puma und Adidas sicher. Insgesamt hätten beide Unternehmen aber inzwischen ein gutes Verhältnis, sagte Puma-Chef Björn Gulden bei einem gemeinsamen Auftritt mit Adidas-Chef Kasper Rorsted am Dienstagabend in Nürnberg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...