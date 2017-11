DAX-Analyse am Morgen: Die Erholung läuft

Der deutsche Leitindex konnte gestern - nach zögerlichem Start - an die positive Tendenz vom Vortag anknüpfen und schob sich im Top bis auf 13.209 Punkte. Damit ist der direkte Sprung über die Volumenspitze bei 13.200/13.220 zwar im ersten Anlauf gescheitert, mit einem Kursplus von 0,8% hat der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) aber dennoch gleich zwei Hürden (13.095/13.100 und 13.145) an einem Tag genommen. Und die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung am heutigen Mittwoch stehen gut:

