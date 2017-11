Aschheim (München)/Bangalore (ots) - Das führende globale Finanztechnologie-Unternehmen Wirecard ist eine Allianz mit Capital Float eingegangen, der größten digitalen Kreditplattform in Indien. Durch diese Partnerschaft wird Capital Float das kürzlich eingeführte Produkt Proprietor Finance allen Wirecard-Agenten anbieten, dies sind Tausende kleine Einzelhändler in Indien. Ziel ist es, diesen Händlern eine einzigartige revolvierende Kreditfazilität namens Pay Later zur Verfügung zu stellen. Diese eigens von Capital Float entwickelte Lösung für Betriebsmittelfinanzierung unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) bei der termingerechten Durchführung von Lieferantenzahlungen.



Das Segment kleiner Einzelhändler in Indien, das einen Gesamtmarkt von über 15 Millionen Händlern umfasst, wurde bislang von konventionellen Finanzinstitutionen eher unterversorgt. Ab jetzt können sich diese Geschäfte problemlos Betriebskapital von Capital Float beschaffen, was ihnen beim Bestands- und Cashflow-Management hilft. Ein erheblicher Teil der Wirecard-Partner - Laden-Inhaber, die digitale Remittance Services anbieten - wird von Pay Later profitieren können. Diese Einzelhändler werden dadurch den Umfang ihrer Transaktionen steigern und somit erheblich höhere Gewinne erwirtschaften können.



"Wir freuen uns sehr, unsere Kooperation mit Wirecard bekanntzugeben. Mit knapp 20-jähriger Erfahrung im Payment-Services-Sektor verfügt Wirecard über enormes internationales Know-how und ein großes Netzwerk aus kleinen Einzelhändlern. Wir sind der Überzeugung, dass wir durch diese Zusammenarbeit unseren Kreditnehmerstamm auch auf neuere KMU-Segmente ausweiten können. Als Auftakt stellen wir derzeit Finanzierungen für Wirecard-Agenten im Großraum Chennai bereit, und haben die Absicht, unsere Reichweite in den nächsten Monaten auf weitere Großstädte und Tier-1-Städte auszuweiten. Unser Ziel ist es, demnächst mehr als tausend Kredite für Wirecard-Agenten bereitzustellen", so Gaurav Hinduja, Mitgründer von Capital Float.



"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Capital Float, dem führenden digitalen Kreditgeber in Indien. Wir sind davon überzeugt, dass ihre erstklassigen Prozesse und Produkte die Geschäftsbeziehungen unserer Agenten in ganz Indien erheblich stärken werden. Indem sie Kreditlinien zur Verfügung stellen, können sie ihre Einnahmen auf der Wirecard-Plattform maximieren", sagt Georg von Waldenfels, Executive Vice President, Consumer Solutions und Geschäftsführer von Wirecard in Indien.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Capital Float:



Capital Float ist der Pionier der digitalen Kreditvergabe in Indien. Mit seiner technologischen Expertise und Big-Data-Analytics-Kompetenzen hat das Unternehmen den Prozess der Beantragung und Auszahlung von Krediten erheblich vereinfacht. Capital Float bewertet und bedient häufig Segmente mit hohem Potenzial, die von Finanzinstituten traditionell unterversorgt werden.



Capital Float wurde 2013 gegründet und ist der Markenname für Zen Lefin Private Limited, eine bei der Reserve Bank of India registrierte Non-Banking Financial Company (NBFC). Das Unternehmen hat Partnerschaften mit Ökosystemen in verschiedenen Branchen wie E-Commerce (Amazon, Flipkart, PayTM, Shopclues, eBay, Alibaba, Amazon, etc.), Reisen und Gastgewerbe (VIA und Yatra), Einzelhandel (Mswipe, Pine Labs, Bijlipay, ICICI Merchant Services), digitale Überweisungen (Payworld, Eko) usw. Das Unternehmen hat Mittel von angesehenen Risikokapitalgebern wie Ribbit, SAIF, Sequoia, Aspada und Creation Investments Capital Management, LLC aufgenommen. Capital Float hat seinen Hauptsitz in Bangalore und Niederlassungen in Delhi, Chennai und Mumbai. www.capitalfloat.com



