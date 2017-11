Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Salzgitter AG von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das höhere Kursziel basiere auf einer steigenden Profitabilität des Stahl- und Röhrenherstellers im Geschäft mit Bandstahl, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das fundamentale Umfeld in Europa für die Stahlproduzenten sei robust./bek/ajx Datum der Analyse: 22.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0013 2017-11-22/09:15

ISIN: DE0006202005