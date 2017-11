Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktie der Österreichischen Post AG von 33,0 auf 34,0 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Hold" wurde von dem Deutsche-Bank-Experte Matthias Pfeifenberger nach der Vorlage der 3.-Quartalszahlen bekräftigt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten jeweils 2,43 Euro für das Geschäftsjahr 2017, sowie für das Folgejahre. Die Dividendenschätzung für das laufende Jahr lautet auf 2,05 Euro je Titel. Im Jahr 2018 sollen 2,10 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet werden.

Am Mittwochvormittag notierte die Aktie der Österreichischen Post an der Wiener Börse mit plus 0,33 Prozent bei 38,15 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

