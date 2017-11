Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Düsseldorf/Kamp-Lintfort (pts008/22.11.2017/09:00) - Er ist ein Preis, der die hohe Produktqualität von Lebensmitteln sowie ein besonderes Engagement der Unternehmen auszeichnet: der Landesehrenpreis NRW. Mit ihm wurde die Kamp-Lintforter Handwerksbäckerei Büsch durch Landwirtschafts- und Verbraucherschutz-Ministerin Christina Schulze Föcking erneut ausgezeichnet. Geschäftsführer Norbert Büsch nahm den Preis in einer Feierstunde im Düsseldorfer Maxhaus entgegen. "Die Auszeichnung spiegelt die hohe Wertschätzung gegenüber den Unternehmen wider, die sich in Nordrhein-Westfalen im Bereich Lebensmittel engagieren. Und neben hervorragenden Produkten auch jungen Menschen Perspektiven bieten sowie Verantwortung für die Umwelt übernehmen", machte Ministerin Schulze Föcking in ihrer Ansprache deutlich. "Wir sind sehr stolz, diese besondere Auszeichnung nun erneut zu erhalten", freut sich Norbert Büsch. Die Auszeichnung mit dem Landesehrenpreis setzt - neben allen anderen Kriterien - auch voraus, dass das Unternehmen im selben Jahr von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) für mindestens eines seiner Produkte mit einem "Goldenen Preis" bewertet worden ist. (Ende) Aussender: Büsch GmbH Ansprechpartner: Sigrid Baum Tel.: +49 2842 9633-0 E-Mail: SigridBaum@gmx.de Website: www.baeckerei-buesch.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171122008

