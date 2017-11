Die Aktie der Bitcoin Group schraubte sich am 08. November auf ein neues Allzeithoch bei 81,95 Euro - damit summiert sich der Kursgewinn seit Jahresstart 2017 auf sensationelle 1442%. Die Bitcoin Group SE betreibt unter bitcoin.de eine der führenden, deutschen Trading-Plattformen, deren Erfolg oder Misserfolg direkt an den Erfolg der Cyberwährung gekoppelt ist. An Digital- oder...

