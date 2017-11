Hamburg/Bogotá/Lima/Quito (ots) -



- Neue Vertriebsgesellschaften in Kolumbien, Peru und Ecuador - Jungheinrich Direktvertrieb nun in weltweit 39 Ländern - Konsequente Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie



Jungheinrich wird zukünftig die Märkte in Kolumbien, Peru und Ecuador im Direktvertrieb bearbeiten und verstärkt so sein erfolgreiches Engagement in Südamerika. Dazu übernimmt der Hamburger Intralogistikkonzern zum 1. Januar 2018 die Grupo Agencia Alemana, seinen langjährigen Vertriebspartner. Jungheinrich ist der erste Anbieter intralogistischer Gesamtlösungen, der in den drei Ländern mit einem eigenen Direktvertriebs- und Servicenetzwerk vertreten ist.



Dr. Lars Brzoska, Vorstand Vertrieb: "Die Welt wird erneut ein bisschen gelber. Jungheinrich ist nun international in 39 Ländern mit eigenen Vertriebsgesellschaften vertreten. Damit unterstreichen wir unsere Position als eines der global führenden Unternehmen der Intralogistikbranche und folgen konsequent unserer Wachstumsstrategie. Nach Jahren der sehr guten Zusammenarbeit mit unserem Vertriebspartner binden wir Kolumbien, Peru und Ecuador jetzt vollständig in das Jungheinrich-Netzwerk ein. Das betrifft sowohl unseren starken Kundenservice als auch die Ersatzteilverfügbarkeit und die umfassende Kundenbetreuung. Dadurch werden wir besser in der Lage sein, die jeweiligen Marktpotentiale vor Ort optimal zu nutzen."



Kolumbien, Peru und Ecuador gehören zu den wachstumsstärksten Ländern in Südamerika. Die positive Entwicklung der Marktsituation in den drei Ländern hat für Jungheinrich die Voraussetzungen geschaffen, die Präsenz in der Region deutlich zu stärken. Nach Gründung der Direktvertriebsniederlassungen in Brasilien (2001) und Chile (2016) festigt Jungheinrich seine Position in Südamerika.



Über Jungheinrich



Jungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen aus einer Hand. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Konzernumsatz von 3,1 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert.



OTS: Jungheinrich AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33063 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33063.rss2 ISIN: DE0006219934



Presse-Rückfragen bitte an: Benedikt Nufer, Fachpressesprecher Tel.: 040 6948-3489, Fax: 040 6948-1599 benedikt.nufer@jungheinrich.de