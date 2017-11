Original-Research: Hawesko Holding AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Hawesko Holding AG Unternehmen: Hawesko Holding AG ISIN: DE0006042708 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2017 Empfehlung: Halten seit: 22.11.2017 Kursziel: 51,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 31.05.2012, vormals Kaufen Analyst: Thorsten Renner Hawesko Holding AG: Nach neun Monaten unverändert auf Kurs Auch nach dem dritten Quartal 2017 sehen wir die Hawesko Holding AG weiter auf Kurs, wobei sich die Erlösentwicklung am oberen Ende unserer Erwartungen bewegt. Für das klare Umsatzplus zeichnen auch die getätigten kleineren Übernahmen verantwortlich. Diese Akquisitionen halten wir für eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Angebots. Mit der Übernahme von WirWinzer wird der verstärkte Bedarf an regionalen Angeboten abgedeckt, während beispielsweise die WeinArt Handelsgesellschaft vor allem auf Spitzenweine aus französischen Anbaugebieten setzt. Da es sich bei WirWinzer jedoch noch um ein junges Startup-Unternehmen handelt, geht das derzeitige Engagement noch mit roten Zahlen einher. Mittelfristig erwarten wir hier aber auch deutlich steigende Margen. Gemäß der Strategie zur Steigerung des Unternehmenswerts sucht Hawesko auch weiterhin geeignete Akquisitionen, deren Cashflow-Bewertung möglichst niedrig ist. Für das vierte Quartal, das angesichts des Weihnachtsgeschäfts den bedeutsamsten Zeitraum markiert, sind wir ebenfalls positiv gestimmt. Da die Bestellungen im Weihnachtsgeschäft immer häufiger sehr kurzfristig vor den Feiertagen erfolgen, könnten hier allenfalls negative externe Faktoren wie Verzögerungen bei der Belieferung der Kunden durch Logistiker auftreten, da diese meist über die Kapazitätsgrenzen hinaus ausgelastet sind. Bei einem für 2017 von uns prognostizierten Ergebnis von 2,19 Euro je Aktie beläuft sich das KGV aktuell auf 23,2 und bewegt sich damit oberhalb des entsprechenden KGVs unserer Peer-Group Getränke/Tabak von derzeit 20,9. Bei einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples ergibt sich bei geschätzten 30,2 Mio. Euro für 2017 ein Faktor von 15,1, der unter dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten 'Valuation Monitor Q2 2017' publizierten Multiples von 15,9 für Hawesko liegt. Unverändert kann Hawesko als verlässlicher Dividendenzahler angesehen werden. Auf Basis unserer Schätzungen ergibt sich für den Anleger eine attraktive Verzinsung von 2,6 Prozent. Angesichts der Wachstumsperspektiven bleiben wir für die weitere Entwicklung von Hawesko in den kommenden Jahren positiv gestimmt. Auf dieser Basis bekräftigen wir unsere bisherige Einschätzung, die Hawesko-Aktie zu 'Halten', und belassen auch unser Kursziel bei 51 Euro. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15909.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

