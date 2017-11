Hard Brexit? Soft Brexit? Für Deutschland können Milliarden-Zahlungen anstehen. Doch auch für die Briten ist der Brexit teuer. Was macht die EZB dann? Wie stark wird der Euro zum Pfund? Überhaupt das Pfund - jetzt noch handeln, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, nachdem der Abwärtslauf des Pfunds ja keine Einbahnstraße mehr zu sein scheint - trotz schwacher Wirtschaft und hoher Inflation? Hohe Inflation - schwache Wirtschaft - die Zinsen steigen - Ernüchterung vor dem Brexit? Wen kostet der überhaupt was? Was macht die EZB, wenn die Briten weg sind? Sind Anleger, die das Pfund shorten, immer noch auf der richtigen Seite? Michael Blumenroth durchläuft mit Antje Erhard die Möglichkeiten des Brexits...