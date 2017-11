NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstria Office nach erwartungsgemäßen Zahlen zum dritten Quartal von 14,50 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer fortgesetzten Belebung des deutschen Marktes für Büroimmobilien, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alstria Office als auf dieses Segment spezialisiertes Unternehmen dürfte davon profitieren./bek/gl

Datum der Analyse: 21.11.2017

