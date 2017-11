Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen gehen wenig verändert in den Mittwoch. DAX und Euro-Stoxx-50 liegen jeweils 0,1 Prozent im Plus, der DAX notiert bei 13.187 Punkten. Zu verdanken hat der DAX das Plus vor allem BASF und RWE, die nach Kaufempfehlungen deutlich anziehen. Die anderen DAX-Titel notieren in engen Grenzen uneinheitlich.

Allerdings bleibt das Umfeld günstig. An der Wall Street wurden am Dienstag neue Rekordstände markiert und im asiatischen Handel setzen sich die Kursgewinne fort. Der Euro zieht etwas an auf 1,1766 Dollar.

Nach den kräftigen Kursaufschlägen vom Vortag und mit Blick auf das nahende lange Thanksgiving-Wochenende in den USA könnten die Anleger zunächst eine Verschnaufpause einlegen, heißt es im Handel. Allerdings hat Marktanalyst Jörg Scherer von HSBC Trinkaus errechnet, dass die statistische Wahrscheinlichkeit steigender Kurse an Wall Street im Umfeld von Thanksgiving groß ist: Zu 80 Prozent lägen die Kurse am Freitagabend über denen vom Dienstagabend.

Weiterhin zuversichtlich zeigt sich Goldman Sachs: Das Haus spricht zwar von "irrationalem Überschwang", meint aber auch, die Hausse werde zumindest in den USA voraussichtlich noch drei Jahre weitergehen, getragen von einem anhaltenden Wachstum der Unternehmensgewinne.

Kritiker verweisen hingegen auf die sich weiter verflachende Zinskurve, in der Vergangenheit häufig das Zeichen für eine nahende Rezession. Allerdings sei unklar, wie aussagekräftig die Zinskurven angesichts anhaltender Preismanipulationen der Anleihemärkte durch die Zentralbanken derzeit noch seien, heißt es im Handel.

Neues dazu könnte es am Abend vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung geben. Am Nachmittag wird der US-Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht.

Kaufempfehlungen für RWE und BASF

Bei den Umstufungen stehen RWE und BASF im Blick. Mit der UBS hat das nächste große Haus RWE zum Kauf empfohlen, das Kursziel liegt bei 24,80 Euro, ein Plus von gut 25 Prozent gegenüber dem Dienstag-Schlusskurs von 19,60 Euro. Der Kurs steigt nun um 1,6 Prozent auf 19,90 Euro. Und Berenberg hat BASF mit einem Kursziel von 106 Euro auf die Kaufliste genommen. Der Kurs gewinnt 1,3 Prozent auf 94,77 Euro.

Akzo Nobel ziehen um 1,5 Prozent an. Zwar hat der Chemiekonzern mit dem Scheitern der Fusionsverhandlungen mit Axalta einen neuen Rückschlag einstecken müssen, die Konsolidierungsfantasie ist damit aber nicht vom Tisch. Die japanische Nippon Paint habe eine Barofferte für Axalta vorgelegt, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Dies habe den US-Konzern veranlasst, die Gespräche mit Akzo abzubrechen.

Mit dem Scheitern der Axalta-Gespräche könnten nun Spekulationen aufkommen, dass der US-Konkurrent PPG einen neuen Übernahmeversuch starten könnte. Dieser war bislang vor allem am Widerstand des Akzo-Nobel-Management gescheitert. Im Dezember hat PPG nun die Möglichkeit ein neues Gebot für Akzo zu unterbreiten - eine Möglichkeit, die die Akzo-Aktie offensichtlich stützt.

In London stürzen Thomas Cook nach neuen Unternehmenszahlen um 13 Prozent ab. Ersten Einschätzung zufolge steht eine enttäuschende Margenentwicklung hinter der Kursreaktion. Dessen ungeachtet hat der Reisekonzern den Gewinn gesteigert und erhöht de Dividende. Im Sog von Thomas Cook verbilligen sich Tui um 2,8 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.587,15 0,22 7,83 9,01 Stoxx-50 3.185,96 0,24 7,62 5,83 DAX 13.180,40 0,10 12,86 14,80 MDAX 26.811,77 -0,04 -10,68 20,83 TecDAX 2.583,97 0,00 0,08 42,63 SDAX 11.819,21 -0,01 -1,53 24,16 FTSE 7.429,92 0,25 18,58 4,02 CAC 5.372,02 0,11 5,88 10,48 Bund-Future 163,16 -0,03 1,91 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1762 +0,04% 1,1758 1,1741 +11,8% EUR/JPY 131,79 -0,02% 131,81 131,95 +7,2% EUR/CHF 1,1637 +0,00% 1,1637 1,1641 +8,6% EUR/GBP 0,8877 +0,10% 0,8868 1,1276 +4,2% USD/JPY 112,05 -0,05% 112,10 112,39 -4,2% GBP/USD 1,3248 -0,07% 1,3258 1,3238 +7,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,87 56,83 +1,8% 1,04 +1,5% Brent/ICE 63,19 62,57 +1,0% 0,62 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,26 1.280,40 +0,2% +2,87 +11,5% Silber (Spot) 17,01 16,97 +0,2% +0,04 +6,8% Platin (Spot) 935,60 934,50 +0,1% +1,10 +3,5% Kupfer-Future 3,14 3,13 +0,3% +0,01 +24,2%

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2017 03:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.