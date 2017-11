LONDON (dpa-AFX Broker) - Liberum Capital hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 250 auf 279 Franken angehoben. Die jüngst geänderten Vergütungen in den USA für Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika und für andere Medikamente wirkten sich positiv aus, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem belegten klinische Studien des Pharmakonzerns die Aussicht auf langfristiges Wachstum./bek/ajx

Datum der Analyse: 22.11.2017

