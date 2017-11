Liebe Trader,

Seit 2009 befindet sich das Wertpapier von Infineon in einer klaren Aufwärtsphase und konnte von 0,38 Euro auf ein Verlaufshoch von 25,44 Euro zulegen. Dabei wurde erst im November 2015 eine mehrjährige inverse SKS-Formation mit dem überschreiten über die dort verlaufende Nackenlinie aktiviert und hat seitdem beachtliches Kurspotenzial freisetzen können. Das übergeordnete Ziel an den Verlaufshochs aus Februar 2002 wurde unterdessen aber noch nicht vollständig abgearbeitet, sodass nach wie vor Long-Chancen gegeben sind. Bestärkt wird der jüngste Kursanstieg über das Niveau von 24,83 Euro zudem durch die Auflösung einer weiteren Fortsetzungsformation, in Form einer inversen SKS-Formation. Auf jeden Fall sollte nun der Stop bei bereits bestehenden Long-Positionen nachgezogen werden.

Long-Chance:

Solange sich das Wertpapier von Infineon oberhalb der Marke von 24,83 Euro aufhält, sind weitere Wertsteigerungen zunächst bis in den Bereich von 26,50 Euro vorstellbar. Darüber dürfte Infineon mit zwischengeschalteten Rücksetzern weiter in Richtung der Hochs aus 2002 bei 29,30 Euro zulegen und ist besonders auf mittelfristiger Basis für ein Long-Investment geeignet. Das Stopniveau kann nun glatt auf 24,00 Euro nachgezogen werden. Ein Bruch dieser Marke bedeutet zunächst einen Rücklauf auf die jüngsten Verlaufstiefs sowie den gleitenden Durchschnitt EMA um 22,62 Euro. Sollte sich die Schwäche weiter ausbreiten, so stünde einem Test von 20,98 Euro nur wenig im Wege.

Einstieg per Market-Buy-Order: 25,18 Euro

Kursziel: 26,50 / 29,30 Euro

Stopp: < 24,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,18 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

Wochenchart:

Tageschart:

Infineon Technologies AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 25,18 Euro; 10:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

