Das Bahnunternehmen kann so die bisher engen Platzverhältnisse in der Direktion und der Verwaltung verbessern und seine Marke "Top of Europe" stärken. Zum BEKB-Gebäude gehört nämlich der "Top of Europe Shop", wie die Jungfraubahnen am Mittwoch mitteilten. Sie schreiben auch von einem "strategisch wichtigen Standort im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...