Als wäre es ein Signal gewesen, die Anleger zum Nachdenken zu bringen: Seit Goldman Sachs am Montag sein Kursziel für Nordex (ISIN: DE000A0D6554) auf von fünf Euro senkte und damit die Liste der Analysten-Pessimisten anführt, findet die Aktie nach und nach wieder Käufer. Und warum auch nicht? Die Quartalsbilanz war so schlecht nicht. Und glaubt man dem Unternehmen, würde sich der krankende Auftragseingang im laufenden vierten Quartal spürbar beleben. Aber noch ist das Ringen nicht gewonnen, die Leerverkäufer könnten noch zurückschlagen. Was sie wohl auch versuchen müssen, denn:

Wenn zu viele Widerstände überboten werden, muss man als Leerverkäufer damit rechnen, überrannt zu werden. Doch will man dann seine Short-Position schließen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...