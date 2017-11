DAX - Erholungsrally wird konsolidiert

Henry Philippson,

Hallo am Mittag,

der DAX konnte gestern die Hürde bei 13.085 Punkten überwinden und brachte im Anschluss die avisierte Aufwärtsbewegung "Richtung 13.160 Punkte". Diese Bewegung ging sogar noch bis zur 13.200er Marke, bevor im Anschluss eine Konsolidierung einsetzte. Diese Konsolidierung setzt sich heute Vormittag zunächst weiter fort.

So lange sich die aktuelle Konsolidierung oberhalb von 13.085 bis 13.100 Punkten abspielt bleibt aus charttechnischer Sicht kurzfristig alles in Butter für die Bullen. Eine Fortsetzung auf der Oberseite in den bereich 13.200 bis 13.250 Punkte wird präferiert, solange der Index nicht wieder per Stundenschluss unter 13.085 Punkte abrutscht. In dem Falle wäre eine neue Verkaufswelle zu präferieren. Danach sieht es jedoch aktuell nicht aus - die Bullen bleiben vorerst am Ruder. heute Abend stehen die Sitzungsprotokolle des jüngsten FED-Meetings auf dem Kalender.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.11.2017 - 22.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 22.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW4LW3 7,26 12.425 17,52 29.03.2018 DAX Index HW2FWB 16,91 11.450 7,68 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 22.11.2017; 10:40 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW2F0A 11,60 14.275 11,25 12.12.2017 DAX Index HU9JVL 16,48 14.750 7,91 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 22.11.2017; 10:40 Uhr

