Kein Kauf, sondern Verkauf - nach zahlreichen Zukäufen in den vergangenen Monaten veräußert die FCR Immobilien AG (FCR) nun eine Handelsimmobilie in Zeitz (Sachsen-Anhalt) nach kurzer Haltedauer erfolgreich. Die Einzelhandelsimmobilie wurde von der FCR erst im März dieses Jahres erworben. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Info zum verkauften Objekt: Das Objekt ist langfristig an die Netto Marken-Discount AG & Co. KG vollvermietet. Zusätzlich befindet sich eine Bäckerei in dem 2007 errichteten Gebäude. Die Immobilie steht auf einem rund 3.800 m² Grundstück und weist eine Gewerbefläche von knapp 1.100 m² auf. Zusätzlich verfügt das Objekt über 66 Stellplätze. Der Nahversorger ...

