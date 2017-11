Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschland setzt sich weiter für die regulatorische Entlastung kleiner Banken im Rahmen einer sogenannten Small Banking Box ein. Der bei der Deutschen Bundesbank für Bankenaufsicht- und regulierung zuständige Erich Loeper sagte bei der Handelsblatt-Jahrestagung zur europäischen Bankenaufsicht in Frankfurt: "Wir werden weiter an den Vorschlägen arbeiten - inwieweit sie sich durchsetzen lassen, bleibt abzuwarten." Man sehe die Small Banking Box auch als ein Druckmittel, bei der Bankenaufsicht in Richtung einer stärkeren Proportionalität von Bankengröße und Aufsichtsintensität zu gehen.

Laut Loeper stoßen die bisherigen Vorschläge Deutschlands in den Verhandlungen bei der Regulierungsbehörde EBA vor allem bei den kleinen Mitgliedsländern auf Widerstand. Man habe diesen Widerstand bisher nicht aufbrechen können, räumte Loeper ein.

Deutschland hatte vorgeschlagen, dass Banken mit einer Bilanzsumme von bis zu 3 Milliarden Euro in den Genuss der Small Banking Box kommen sollten. Ergänzt wurde dieser Vorschlag um die Idee, auch eine relative, an der Größe des Finanzsektors oder der Wirtschaftsleistung gemessene Obergrenze einzuführen.

