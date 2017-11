Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Grund für das höhere Kursziel sei eine bessere Bilanz des Automobilherstellers, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese ermögliche BMW umfangreiche Investitionen in Zukunftstechnologien wie zum Beispiel emissionsarme Motoren./bek/zb Datum der Analyse: 22.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0033 2017-11-22/11:58

ISIN: DE0005190003