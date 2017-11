FRANKFURT (Dow Jones)--Der Hedgefonds Lansdowne hat sich den Zugriff auf mehr als 5 Prozent an der Deutschen Lufthansa gesichert. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hält Lansdowne Partners International Ltd mit Sitz in George Town auf den Kaimaninseln seit dem 13. November direkt 3,62 Prozent an dem Airline-Konzern und kann über Instrumente auf 1,58 Prozent der Aktien zugreifen. Insgeamt kontrollierte der Investor damit 5,2 Prozent.

Im Juli hatte Lansdowne mit seiner Beteiligung die 3-Prozent-Schwelle überschritten und hielt am 21. Juli 3,07 Prozent der Anteile direkt. Über Instrumente kontrollierte er weitere 0,91 Prozent.

