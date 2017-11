Vom Silberpreis gab es in den letzten Wochen zugegebenermaßen nur wenig Spannendes zu berichten. Seit Mitte September machten es sich die Notierungen in einer Breite zwischen 16,50 und 17,50 US-Dollar gemütlich und schienen zuletzt nur wenig Anstalten zu machen, aus dieser zur Seite laufenden Tendenz in die eine oder andere Richtung ausbrechen zu wollen. Wer jedoch die Tiefpunkte seit Mitte des Jahres verfolgt und verbindet, erhält eine ansteigende Gerade um aktuell 16,80 US-Dollar, die vor allem seit Anfang Oktober auf der Unterseite dem Silberpreis als Unterstützung dienen kann. Zusammen mit den beiden letzten Hochs lässt ...

