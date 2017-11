Liebe Leser,

MorphoSys hat am Dienstag weiter Boden gutgemacht und strebt nun ein neues Rekordniveau an. Charttechnische Analysten sind der Meinung, die Aktie könne auf ein neues 15-Jahres-Hoch bzw. in Richtung 100 Euro steigen. Im Detail: die Aktie ist innerhalb von einer Woche um 5 % geklettert. Allein gestern ging es um weitere 3 % aufwärts. Der Aufwärtstrend ist gerade aus charttechnischer Sicht fulminant. Die Kurse klettern entlang einer Aufwärtstrendgeraden, die kaum noch zu unterkreuzen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...