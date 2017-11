Es ist schon eine ziemlich seltsame Rallye, die die vorher monatelang von nur wenigen Anlegern angefasste Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) da zeigt. Die Quartalsbilanz Ende Oktober waren die letzten größeren Fakten auf fundamentaler Ebene - und die konnten die Aktie nicht in eine Wende tragen. Jetzt kam sie doch - aber wieso?

Zuerst war es die Charttechnik, zuletzt die Gerüchte, die Deutsche Bank könnte sich mit der Commerzbank zusammentun. Aber wie viel Substanz hat all das? Charttechnische Kaufsignale kamen zunächst in dichter Folge, wobei die Reaktionen auf diese Signale die Aktie jeweils so hoch trugen, dass dadurch gleich die nächsten Hürden übersprungen wurden und die Rallye kurzfristig zum Selbstläufer wurde. Zuerst die Zwischenhochs vom Oktober, dann die obere Begrenzung der Widerstandszone 14,70/15,00 Euro, danach die mittelfristige Abwärtstrendlinie. ...

