"Never say never again" denkt man bei den neusten Bitcoin-Nachrichten. Denn Russlands Nikolai Nikiforov, Minister für Kommunikation und Massenmedien, erteilte dem Bitcoin eine Abfuhr. Wieder auf den Bitcoin zu, geht man hingegen bei JP. Morgan - hier mehr. Wir diskutieren den Bitcoin auch um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde - Anmeldung hier. Wörtlich sagte Nikiforov laut russischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...