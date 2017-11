Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Enel nach Aussagen zur Strategie von 5,80 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Positiv seien ein stärkerer Fokus auf staatlich regulierte Geschäftsbereiche sowie auf die Digitalisierung in der Strombranche, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/ajx Datum der Analyse: 22.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0036 2017-11-22/12:39

ISIN: IT0003128367