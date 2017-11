In einer aktuellen Studie haben die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) ihr Kursziel von 39 Euro für die Aktien des heimischen Logistikkonzerns Post AG bestätigt. Auch das Anlagevotum von "Hold" bleibt aufrecht.

Als mögliche Risiken für die Zukunft sieht der Analyst Bernd Maurer etwa das Ende der Zusammenarbeit mit der BAWAG P.S.K., aber auch die Möglichkeit, dass Großkunden im Paketgeschäft ihre Waren in Zukunft selbst zustellen könnten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 2,82 Euro für 2017, sowie 2,77 bzw. 2,87 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,05 Euro für 2017 sowie jeweils 2,10 für die Jahre 2018 bzw. 2019.

Am Mittwoch zu Mittag notierten die Post-Titel an der Wiener Börse mit einem kleinem Plus von 0,05 Prozent bei 38,05 Euro.

