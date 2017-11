Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel von 53 Euro und ihre Empfehlung "hold" für die Aktie der Rosenbauer in Reaktion auf die Drittquartalszahlen des Feuerwehrautoherstellers bestätigt. Die von Rosenbauer gemeldeten Zahlen lagen weitgehend im Rahmen seiner Prognosen, schreibt der RCB-Analyst Markus Remis.

Das operative Ergebnis (EBIT) hatte die Erwartungen zwar leicht übertroffen, bereinigt um die Auflösung von Rückstellungen habe aber auch das EBIT genau den RCB-Prognosen entsprochen. Unterm Strich hatten die Ergebnisse keine bahnbrechend neuen Informationen geliefert, heißt es in der RCB-Analyse.

Die RCB-Experten haben ihre Ergebnisprognosen für Rosenbauer in Reaktion auf die Zahlen leicht adjustiert und erwarten nun einen Gewinn von 1,72 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr 2017. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen bei 3,11 (2018) und 4,54 (2019) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,20 (2017 und 2018) bzw. 1,50 (2019) Euro je Aktie erwartet.

Am Mittwoch notierten Rosenbauer-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,94 Prozent bei 53,50 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/szk

AFA0038 2017-11-22/12:56

ISIN: AT0000922554