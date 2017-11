FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat United Internet aus Bewertungsgründen und nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, aber den fairen Wert auf 58 Euro belassen. die Aktie des Internetdienstleisters sei seit Jahresbeginn um etwas mehr als 50 Prozent gestiegen und habe in seinem aktuellen Bewertungssansatz nur noch drei Prozent Luft nach oben, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate berücksichtigten erstmals den Zusammenschluss mit dem Telekomanbieter Drillisch und die Konsolidierung des Webhosters Strato./gl/zb

Datum der Analyse: 22.11.2017

ISIN DE0005089031

