Liebe Leser,

Porsche konnte auch zu Beginn der neuen Woche glänzen. Am Dienstag wurden sogar neue Tops erzielt, die dem Wert eine weitere Aufwärtschance von 20 % ermöglichen, so die charttechnischen Spezialisten. Im Detail: Die Aktie legte um fast 3 % zu und eröffnet damit ganz neue Perspektiven. So hat der Wert nicht nur den charttechnisch sichtbaren Aufwärtstrend gefestigt, sondern gleichzeitig ein neues 2-Jahres-Hoch erreicht. Erst am Montag war das Top auf 65,30 Euro nach oben geschoben ... (Frank Holbaum)

