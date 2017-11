Die "Welt" schreibt: Die Deutschen zieht es wieder ins Warenhaus. Findet das Weihnachtsgeschäft wieder in den Innenstädten statt. Als ob es Zalando nicht schon mit Amazon schwer genug hätte... Oder, Marcus Landau von der DZ Bank?! Statistisch gesehen kommt bald die Weihnachtsrallye. Womöglich. Und das Weihnachtsgeschäft. Ganz sicher. Angeblich zieht es die Deutschen in diesem Jahr vor Weihnachten wieder mehr in Warenhäuser, denn ins Internet zum Weihnachtsshoppen. Marcus Landau von der DZ Bank geht zwar jetzt nicht shoppen - aber er zeigt Moderatorin Antje Erhard, welche Branchen vom Online Trend und welche von der Rückkehr ins Kaufhaus profitieren. Wir sagen nur: hoffentlich wird es auch und gerade für den Anleger der Schrei vor Glück!